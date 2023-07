A50 weer open na ernstig ongeval met twee vrachtwagens

COLUMN Een shitdag: de koffie was slap en mijn broekpak­ken wilden me dood hebben

Het begon allemaal met dat ik koffie had gezet. Nu is dat normaal, elke ochtend gaat dat hier hetzelfde. Om zeven uur opstaan, om kwart over zeven pruttelt het koffiezetapparaat. Het lijkt altijd een soort levenselixer, die koffie, dan schenk je een mok vol en dan neem je een slok en dan lijkt het net of iemand op een startknop drukt.