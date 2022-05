Aan boord bij Oekraïense vluchtelingen: ‘We proberen hier zo normaal mogelijk te leven’

Video Cruise­schip in Waalhaven klaar voor de opvang van Oekraïense vluchtelin­gen: ‘We zijn van alles voorzien’

NIJMEGEN - Cruiseschip Traviata is gereed voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het schip uit Malden is maandagochtend aangemeerd in de Nijmeegse Waalhaven. Vanaf maandagmiddag kunnen de eerste gasten er terecht.

14 maart