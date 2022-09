Aanrijding tussen fietsster en automobilist in Nijmegen, vrouw gewond naar het ziekenhuis

Keert het mondkapje terug nu het virussei­zoen weer begint? ‘Ik zou het oude mensen zeker aanraden’

NIJMEGEN - Het aantal mensen met corona-achtige klachten is nog laag, maar is in een maand tijd wel meer dan verdubbeld. De verwachting is er dat de komende maanden er een nieuwe coronagolf komt. Daarom moet het dragen van mondkapjes op veel grotere schaal worden heringevoerd.

24 september