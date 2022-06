‘Accepteer dat opvang Oekraïners niet perfect is’

OVERASSELT - Iedereen in de gemeente Heumen doet zijn uiterste best om Oekraïense vluchtelingen een goede opvangplek te bieden in Het Buitencentrum in Overasselt. Toch zullen de omstandigheden bij een langdurig verblijf in zo’n groepsaccommodatie altijd ‘suboptimaal’ blijven.

Dat schrijven burgemeester en wethouders van Heumen na vragen van de lokale fractie van de PvdA over de leefomstandigheden in de noodopvang, waar nu zo’n 130 mensen wonen.



PvdA stelde ze naar aanleiding van een artikel in De Gelderlander waarin een aantal bewoners klaagt over, onder meer, de kleine verblijfsruimtes, het eten, en het feit dat ze geen bezoek mogen ontvangen.

‘Verdachte personen’

Het weren van bezoek is bedoeld om te voorkomen dat er ‘verdachte personen’ binnenkomen, die al wel in de buurt zijn gesignaleerd, melden B en W. Zij bestrijden ‘met klem’ dat er binnen wat te verbergen is.



Alle instanties hebben de locatie goedgekeurd ‘op alle vereiste facetten’, schrijven de bestuurders in hun antwoordbrief, maar ‘kritiek mag er zijn en daar staan we ook voor open’. De klachten zijn volgens hen ook te begrijpen, al onderstrepen ze dat het niet om permanente huisvesting gaat.

Concurrentie

Gezien de korte periode waarin het centrum werd opgezet, waren kinderziektes welhaast niet te vermijden, vinden burgemeester en wethouders. Wat ook meespeelt, is dat vluchtelingen in Nederland via moderne communicatiemiddelen voortdurend met elkaar in contact staan.



Zo ‘worden ook de verschillende locaties met elkaar vergeleken, waardoor er onderlinge concurrentie tussen locaties ontstaat. De ene locatie biedt nu eenmaal meer comfort dan de andere’.