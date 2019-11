Achilles’29: gaten in kunstgras gesneden en lichtmasten onklaar gemaakt

Woningcor­po­ra­tie doet tóch onderzoek naar vochtpro­ble­men in Groesbeek­se woning

13:20 GROESBEEK - Woningcorporatie Oosterpoort doet onderzoek naar de vochtproblemen in een woning aan de Vlasrootweg in Groesbeek. De bewoner ligt al geruime tijd op Dekkerswald met longproblemen door een schimmelinfectie en denkt dat de oorzaak daarvan het vocht in zijn huurwoning, met name in de badkamer, is.