Acht bewoners van ‘skaeve huse’ staan te popelen

Volgens coördinator Monique Daalderop van de GGD hadden er met gemak veel meer van deze eenvoudige woonunits gevuld kunnen worden. ,,IrisZorg, RIBW, Leger des Heils en GGD, die dit project gezamenlijk begeleiden, hebben elk kandidaten aangedragen. Uit die flinke lijst hebben we een selectie gemaakt”, legt ze uit. ,,De acht bewoners vinden het spannend maar kijken er ook enorm naar uit.”



Hun gemeenschappelijke kenmerk is dat ze een lange geschiedenis van hulpverlening achter zich hebben, dak- of thuisloos zijn en op andere opvanglocaties niet op hun plek zijn. ,,Een deel is verslaafd, heeft psychiatrische problemen en is zorgmijder. Ze zijn allemaal al lange tijd bij de diverse instanties in beeld. En een aantal kent elkaar al van het leven op straat.”