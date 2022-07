Actievoerders van Extinction Rebellion zaten urenlang vastgeketend aan Nijmeegs ING-kantoor: ‘Stop met fossiel!’

De actievoerders waren ook in Arnhem en nog zeker achttien andere steden in Nederland actief zaterdag. ING bevestigt acties bij veertien vestigingen. Volgens woordvoerder Karin van der Pol was de sfeer op de meeste plekken gemoedelijk. Alleen in Amsterdam was de vestiging op het Rokin op advies van de politie gesloten. Daar konden klanten volgens haar niet meer geholpen worden. De actievoerders zijn daarop vertrokken.