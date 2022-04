Afbreken gesprek met omstreden asfaltfabriek wekt verbazing: ‘Wat is belangrijker, gezondheid of poen?’

Asfaltfa­briek woest: bedrijf wil snel vertrekken, maar Nijmeegse wethouder ‘breekt plotsklaps gesprek af’

NIJMEGEN - Asfaltfabriek APN in Nijmegen, die al lang onder vuur ligt over de uitstoot die het veroorzaakt, is bereid binnen enkele maanden te sluiten. Maar de onderhandelingen hierover met de gemeente zouden door de wethouder ineens zijn afgebroken, tot verbijstering van de fabriek.

17:46