Alarm wekt om 6.30 uur Maike: brand bij voormalig pand Doornroosje Nijmegen

update | met videoNIJMEGEN - Bij het voormalige pand van poppodium Doornroosje aan de Oude Groenewoudseweg in Nijmegen is woensdagochtend voor 7 uur brand ontstaan. In de bosjes rond het pand ontstond een flink vuur dat oversloeg naar de gevel van het gebouw.

Meteen werd groot alarm geslagen omdat het een bijzonder gebouw betreft. In het pand is De Basis gevestigd waar bands kunnen repeteren. De brandweer rukte in eerste instantie met groot materieel uit. Het vuur was volgens een woordvoerder vrij snel onder controle. Inmiddels is de melding afgeschaald naar ‘middelbrand’ en is de brandweer bezig met nablussen en controles.

Maike Fleuren, kwartiermaker bij De Basis, werd vanochtend rond 6.30 uur wakker van het brandalarm. Snel spoedde ze zich naar het pand toe. Over de oorzaak is ook bij haar nog niks bekend. Wel is er rook- en roetschade ontstaan op de begane grond van het gebouw.

Volledig scherm De brandweer bij het Doornroosjepand waarin De Basis is gevestigd. De brand is onder controle. © John Beckmann/Persbureau Heitink

Oorzaak

De vlammen van de buitenbrand waren zo hevig dat de kozijnen van een raam van het Doornroosjegebouw op enkele meters hoogte vlam hebben gevat. Daardoor kwam een deel van het pand in rook te staan. De brandweer kon van buitenaf en van binnenuit blussen.

Over mogelijke schade aan het gebouw is nog geen duidelijkheid. Waardoor de brand in de bosschages rond het Doornroosjepand is ontstaan is niet helder. Dat wordt volgens de politie ter plaatse nog onderzocht. Maar in de bosjes zouden regelmatig 's nachts zwervers verblijven. Of dat feit iets met de brand van doen heeft is niet duidelijk.

Volgens een getuige was er al eerder deze ochtend al veel rook te zien, langere tijd voordat de brandweer arriveerde.

De brandweer heeft ook een hoogwerker ingezet om bij het dak naar eventuele smeulende plekken te kijken: de brand was zo sterk dat ook de rand van dak werd aangetast. De brandweer heeft hier delen van het dak verwijderd

Buiten stonden verschillende materialen in brand: meerdere fietsen, een bank, houten planken, een koelkast.

Volledig scherm De brandweer blust bij het voormalige Doornroosjepand aan de Groenewoudseweg in Nijmegen. © Still uit video

Volledig scherm Grote rookpluimen boven het voormalig Doornroosjepand dat bij De Basis in gebruik is voor allerleid bands en muzikanten. © DG

Volledig scherm De brandweer blust na met een hoogwerker vanaf het fietspad bij het gebouw van stichting Doornroosje aan de Groenewoudseweg in Nijmegen. © DG

Volledig scherm Het fietspad, waar in de ochtend veel studenten van de Radboud Universiteit en Han gebruik van maken, is afgesloten. Een agent houdt de mensen die er op willen tegen. © DG

