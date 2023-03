Alexey Kimel, een Rus in Malden: 'Ik moet mijn ouders uitleggen dat het niet superkoud is in ons huis’

Gebroeders van Lymborch krijgen vaste plek in Valkhof Museum

Niet alleen het pand van het Valkhof Museum in Nijmegen wordt vernieuwd, ook de vaste collectie. Een van de veranderingen is dat de Gebroeders van Lymborch er een plek in krijgen. Zij behoren tot de belangrijkste kunstenaars van de middeleeuwen en komen bovendien uit Nijmegen.