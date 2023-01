Aliene neemt twee keer per week een ijsbad: 'Tot tranen geroerd bij de eerste keer'

indebuurtJe hoort het steeds vaker: geïnspireerd op ice man Wim Hof douchen of zwemmen in koud water. Ook in en rond Nijmegen is het fenomeen steeds populairder. Aliene Danen (52) uit Elst is zo’n koele kikker en geeft zelfs workshops op het gebied van ijsbaden en kou.

“De eerste keer dat ik mezelf onder dipte in natuurwater, was in de Lentse Plas. Mijn dochter ging mee voor de begeleiding en mentale steun”, vertelt Aliene. “Wat me toen overkwam, kan ik bijna niet uitleggen. Op het begin had ik ademstress, maar al snel herpakte ik mij. Toen ervoer ik een bijzondere rust en stilte. Het klinkt misschien zweverig en dat ben ik totaal niet, maar ik was tot tranen geroerd.”

Minder last van astma en eczeem

Volgens Aliene is een gecontroleerde ademhaling het allerbelangrijkste tijdens een oefening met kou: “De ijsbaden en dips in natuurwater hebben mij veel gebracht. Zo heb ik mede door de ademhalingsoefeningen veel minder last van mijn astma en hoef ik voor het hardlopen niet meer te puffen. Mijn dochters eczeem is enorm verminderd en smeert geen zalf meer.”

Van koud douchen naar eigen ijsbad

Tijdens de coronapandemie kwam Aliene voor het eerst in aanraking met kou-oefeningen via Sportrusten van Koen de Jong. “Het begon onder de douche, steeds iets kouder en langer. Al gauw kocht ik een ijsbad, die staat nu in mijn tuin. Gezellig, met lampjes erbij. Het fijne aan ijsbaden is dat je echt even helemaal met jezelf bezig bent. Tijd om na te denken over boodschappen heb je niet”, vertelt Aliene lachend.

Quote Ik kan eigenlijk geen nadelen noemen, behalve dat je nat wordt Aliene Danen

Sport- en koucoach

Aliene geeft met haar eigen bedrijf Bewust Fit en Gezond onder andere bootcamps en ijsbadworkshops. Ze vertelt: “Ik ben altijd een buitenmens geweest. Zweten in de sportschool vind ik niets, al mijn trainingen zijn dan ook buiten. Bij de ijsbadworkshops gaat er zo’n 40 kilo ijs in het bad en begeleid ik mensen door het proces. De deelnemers zijn allemaal enthousiast en ervaren een euforische energiekick tijdens en na het dippen!”

Mooie reacties

“Sommige reacties blijven je bij. Zo deed er een vrouw mee die herstelde van borstkanker. Ze appte mij dat ze na de ijsbadworkshop in tijden niet zo goed had geslapen. Dat soort reacties zijn bijzonder om te horen en raken mij. Mijn grootste doel is om mensen te helpen”, vertelt Aliene.

Landelijke dipdag

Op vrijdag 13 januari vindt de eerste Landelijke DipDag plaats, georganiseerd door Sportrusten. Op die dag trotseren honderden Nederlanders de kou en dippen in een natuurwater. Aliene dipt tussen 3 en 4 uur ’s middags in de Lentse Plas en iedereen is welkom om ook een sprong in het diepe te wagen. Aliene vertelt lachend: “Ik kan eigenlijk geen nadelen noemen, behalve dat je nat wordt!”

Op de ‘Plonskaart van Nederland’ vind je meer enthousiastelingen en diplocaties.

