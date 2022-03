Alle partijen aan tafel in Mook om te onderhandelen over nieuwe coalitie

,,We gaan inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe coalitie”, legt lijsttrekker Ton Herings van de DGP uit. ,,We zijn uiteraard blij dat we de grootste zijn geworden, maar we houden er rekening mee dat de VVD de grote winnaar is geworden van deze verkiezingen.”



De grote vraag in Mook en Middelaar is of de huidige coalitie van DGP, PvdA en GroenLinks wordt voortgezet, of dat de VVD als winnaar een rol krijgt in een nieuw college van burgemeester en wethouders.



,,Het lijkt me wel dat we meedoen”, geeft lijsttrekker Cornelieke van den Bergh van de VVD een schot voor de boeg. ,,Het zou raar zijn als we buitenspel worden gezet. We zijn tenslotte de enige partij die stemmen heeft gewonnen.”