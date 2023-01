Alle prinsen carnaval komen voor twintigste keer samen met ‘De Gelderlander’

Deze fotosessie is inmiddels uitgegroeid tot een vaste prelude op carnaval, twee weken later. Bijna alle prinsen willen erbij zijn. Nergens anders in Gelderland, Brabant of Limburg treffen zoveel lokale en regionale prinsen - jong en oud - elkaar op hetzelfde moment. Dweilbands, dansmariekes en meer dan honderd prinsen zorgen voor een vroege feeststemming.

Kunstbus van Herman Brood

Het Prinsentreffen is ditmaal in de hal Hubert, aan de St. Hubertusstraat in Nijmegen. De ruimte daar is minder groot dan in de Vasim, waar de meest recente edities werden gehouden. Opvallend is de kunstbus van Herman Brood, die midden in de hal staat.

Prinsen en prinsessen mogen desondanks hun aanhang en narren meenemen op 4 februari. Graag wel van te voren aanmelden voor 21 januari. De meeste carnavalsverenigingen hebben al een mail ontvangen en aangegeven dat ze komen. Anderen kunnen dat alsnog doen via jaspers.gelderlander@gmail.com en I.Dulos@gelderlander.nl.

Hal 1 Van Hubertus in Nijmegen, met de kunstbus van Herman Brood.

Iedereen is welkom vanaf 10.30 uur welkom in Hubert. De fotosessie begint om 11.00 uur en eindigt uiterlijk om 12.30 uur. Inloop vanaf 10.15 uur. De prinsenfoto en de jeugdprinsenfoto worden online gepubliceerd op de website dg.nl van De Gelderlander en in de papieren krant.

