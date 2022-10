Allerzielen bij LUX: stilstaan bij de eindigheid met diner, film en gesprek

Bouwvallig deel steenfa­briek Erlecom, dat al lang buiten gebruik was, wordt gesloopt

ERLECOM - De oude steenfabriek van Erlecom, die al vele decennia buiten gebruik is en in verval is geraakt, wordt momenteel gesloopt. Op het bedrijventerrein van Wienerberger worden nog steeds stenen gemaakt, maar in een nieuwere fabriek.

