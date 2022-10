Alles netjes in de kerk en soms een schouder om op te huilen: kosteres Rikie neemt afscheid

Ze is ‘alles bij elkaar’ maar liefst 36 jaar kosteres geweest, vertelt ze. Het was een roeping, ervoor zorgen dat alles in orde is in de kerk, het contact met de mensen. De afgelopen 25 jaar werkte ze in ‘de Cosmas’, daarvoor vijf jaar in de inmiddels gesloten kerk op de Horst en toen ze jong was nog in Malden. ,,Daar heb ik het kosterschap geleerd, vanaf mijn 15de.”