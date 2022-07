Aloys van Velthoven benoemd tot pastoor in Groesbeek; loopt eerst nog de Vierdaagse

Opnieuw 18 jaar cel geëist in moordzaak Nijmege­naar Mustapha: ‘Het was een super aardige gozer’

NIJMEGEN/ARNHEM - In de moordzaak van Nijmegenaar Mustapha is woensdagmiddag opnieuw 18 jaar celstraf geëist tegen de 50-jarige verdachte Richard van D. Op 5 januari 2021 werd het toentertijd 37-jarige slachtoffer doodgeschoten in een flat aan de Lankhorst in Nijmegen, die bij omwonenden ook wel bekend stond als de drugsflat.

