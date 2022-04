Als eerste winkel in Meijhorst en Zwanenveld

Jouw mening De fontein op Takenhof­plein is al drie jaar buiten gebruik: wat moet er met het plein gebeuren?

NIJMEGEN - Het is alweer drie jaar geleden dat de fontein op het Takenhofplein in Nijmegen zijn laatste voorstelling gaf. Zal het waterballet er binnenkort weer te zien zijn, of kan de rotonde beter heringericht worden? De gemeente Nijmegen, eigenaar van de fontein, heeft na drie jaar puzzelen nog steeds geen antwoord. Daarom aan u de vraag, wat moet er met het verkeersplein gebeuren?

9:31