Als ik een afsprakenkaartje van het ziekenhuis vind in de zak van mijn winterjas, is het opeens stil

Hij mocht blijven liggen van het boodschappenlijstje dat ik op dat moment bij me had.



Op weg naar huis. Helaas had ik geen zakdoekjes bij me.



Gelukkig was het maar een klein stukje lopen. Gelukkig was het rustig op straat. Gelukkig is het vroeg donker. Ik hoefde niemand iets uit te leggen.



Het was op dat moment 92 dagen – 13 weken en 1 dag – geleden dat Pien is overleden. Het was zelfs zo goed als op hetzelfde tijdstip. Exact drie maanden geleden dus.



De eerste maanden zijn voorbij. Ik verwachtte stilte. Ik verwachtte helemaal nergens meer zin in te hebben, maar de agenda blijft zich op magische wijze vullen met dingen waar ik naar uitkijk en waar ik plezier aan beleef. Feestje in de kroeg, naar het voetbal, eten met vrienden en familie. Het gaat me allemaal heel goed af.