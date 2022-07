Als je denkt dat Magere Hein om de hoek gluurt, dan bel je de ‘Notartz’

Ik kom daarop omdat ik in de krant lees dat Wouter Bos, momenteel hoogste baas van zorgverzekeraar Menzis, zich zorgen maakt. Zorgen omdat u in Nederland niet meer de zorg krijgt waar u recht op heeft en dat zijn de huisartsen wel met hem eens. Die kregen steeds meer taken op hun bordje en stonden vorige week massaal in Den Haag: Help, de dokter verzuipt (Toon Kortooms, 1968).