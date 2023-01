Als je het inzicht hebt dat je complotdenker bent, begrijp je toch ook dat het onzin is wat je denkt

Ikea-ont­bijt inspireert het gasthuis: ‘Moet je kijken wat je voor 1,60 euro krijgt’

MILLINGEN - Wie weleens bij Ikea in Duiven komt, is het ongetwijfeld opgevallen. De hordes senioren die er ’s morgens komen, niet om meubels te kopen, maar om er een ontbijtje van 1,20 euro te nuttigen. Het Ikea-succes bracht het Gasthuis St. Jan de Deo in Millingen op het idee 65-plussers van buiten aan te laten schuiven om er voor 1,60 euro te ontbijten. Compleet met een eitje.

12 januari