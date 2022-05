Als niet-student kun je nu ook studeren aan de Radboud Universiteit: ‘Leven Lang Ontwikkelen één van de kerntaken van de universiteit’

De Nieuwe Winkel in race voor beste biologi­sche en beste groenteres­tau­rant van Nederland

NIJMEGEN - Sterrenrestaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen is in de race voor twee prijzen in de jaarlijkse Restaurant Awards: de horecazaak aan het Gebroeders van Limburgplein dingt mee naar de prijs voor het beste biologische restaurant en beste groenterestaurant van Nederland.

7 mei