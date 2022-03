‘Als u dit leest, lig ik waarschijnlijk nog in bed’

Dat is iets wat best laat op de avond begint en heel erg lang duurt. Ik denk dan ook dat ik niet de enige verkiesbare kandidaat ben die nog ligt te slapen.



Hopelijk lig ik te dromen over een zetel in de raad, maar misschien word ik wel wakker met een kater. Je weet het niet.



Ongeveer een jaar geleden werd ik gevraagd iedere week een stukje van een vel in uw krant vol te tikken. Ik dacht eerst aan een 1 aprilgrap, maar ze waren serieus. Het mocht niet over politiek gaan en mocht ik in de raad komen, dan stoppen we ermee. Dat was de afspraak en daar houden we ons aan.



Onzeker als ik ben, dacht ik nog dat het na drie of vier stukjes wel zou ophouden. Ook dat hadden we afgesproken. Als het niet beviel van welke kant dan ook, dan zouden we er mee stoppen. We zijn inmiddels bijna een jaar verder.



Vandaag word ik wakker en lees dan dat ik raadslid ben geworden of niet. Of ik nog stukjes voor de krant mag tikken of niet. Mijn schoonvader lijkt te neigen naar stukjes blijven schrijven. Nadat ik eindeloos ben blijven herhalen dat ik op lijst 10 nummer 3 sta appte hij ‘Succes morgen. Alle Nijmegenaren die wij kennen hebben toegezegd op nummer 3 van lijst 7 te stemmen’.