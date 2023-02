Alverna stevig aan kop na doelpuntrijk duel, zorgen groter voor Juliana’31

VOETBAL NIJMEGEN EOAlverna is de tweede competitiehelft doorgegaan met waar de ploeg de eerste helft mee was geëindigd: winnen. De koploper van de zaterdag vierde klasse A versloeg in een doelpuntrijk duel het Nijmeegse Oranje Blauw.