Ambitieuze tennissers Rapiditas mikken op play-offs

Vernieuwde skatebaan al voor de opening met graffiti volgespo­ten

De deels vernieuwde skatebaan bij de molen aan de Gooiseweg in Groesbeek is nog niet geopend of onbekenden hebben de vers gelegde ramps al volgespoten met tags als ‘ACAB’, ‘Pino’ en ‘024’. ,,Dat is natuurlijk jammer en vervelend”, zegt een ambtenaar van de gemeente Berg en Dal.