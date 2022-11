Ambtenaar achter de bar in sporthal Heuvelland, kantine is minder vaak geopend

Ilse Bruls op kieslijst provincie voor CDA, gedeputeer­de Drenth gaat voor nieuwe termijn

Ilse Bruls, de vrouw van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, wil voor het CDA de Provinciale Staten in zien te komen. Ze staat achtste op de lijst waarmee het CDA in maart de verkiezingen in gaat. Peter Drenth, de huidige gedeputeerde van onder meer landbouw, is lijsttrekker.

27 november