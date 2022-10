Ambulance met spoed nog te vaak lang onderweg naar Mook en Middelaar, maar de oplossing heeft niemand

Vrijheids­mu­se­um in Groesbeek wint internatio­na­le architec­tuur­prijs

GROESBEEK - Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is een van de winnaars van de Architecture MasterPrize 2022, een prestigieuze internationale Amerikaanse architectuurprijs. Het onderkomen van het museum is één van de 21 gebouwen wereldwijd die in de prijzen vielen in de categorie Cultural Architecture.

21 oktober