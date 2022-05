Annemarie doet met pijn in het hart afstand van haar tijdschriften: ‘Een gratis cursus kunstgeschiedenis’

Annemarie Knecht (76) uit Malden zit omringd door tijdschriften in het licht van haar woonkamer. Er staan twee volle dozen voor haar uitgestald: op tafel liggen alle jaargangen van het tijdschrift van de Vereniging Rembrandt. Sinds 1970 is Annemarie lid van de vereniging voor kunstliefhebbers. Dertig jaar geleden kwamen daar de tijdschriften bij, en die heeft ze allemaal bewaard. En nu? Noodgedwongen moeten ze weg. Haar man heeft al zestien jaar de ziekte van Parkinson en kan steeds slechter lopen. ,,Ik wil voor hem het kamertje leegmaken en anders inrichten”, zegt Annemarie. ,,Het huis levensloopbestendig maken, zo heet dat tegenwoordig. Anders moeten we misschien verhuizen, en dat willen we natuurlijk niet.”

Buikpijn

De magazines staan dan ook bomvol kunst: afbeeldingen, geschiedenis en weetjes. Een ‘gratis cursus kunstgeschiedenis’, zo noemt Annemarie het.



De liefde voor kunst, heeft ze van haar moeder. Toen Annemarie jong was, was haar moeder al lid. Nu, bijna vijftig jaar later, heeft Annemarie het lidmaatschap nog niet opgegeven.



,,Het leuke aan de vereniging is dat je er een pasje bij krijgt. Die geeft je toegang tot aangesloten musea in Nederland, dat zijn er nu 125. Wij gaan bijvoorbeeld graag naar het Kröller-Müller Museum op de Hoge Veluwe. We zijn afgelopen zaterdag nog geweest.”



Afstand van de magazines doen is niet gemakkelijk, ,,Ik hecht heel erg veel waarde aan papier. Ik heb ook tig ansichtkaarten en servetjes. Er gaat toch niets boven papier in je handen? Om de geur ervan te ruiken?



Ik heb laatst ook mijn National Geographics in de container gegooid, nou, ik kreeg er buikpijn van”, vertelt Annemarie lachend.