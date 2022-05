Annemarie Haverkamp vertelt over ‘Het boek van Job’: een monument voor een ontwapenend kind

Haverkamps gehandicapte zoon overleed in de herfst van vorig jaar, een longontsteking werd hem fataal.

Annemarie Haverkamp begon al met haar columnserie in De Gelderlander toen ze zwanger was, in dezelfde periode dat koningin Máxima ook haar eerste kind verwachtte. Totaal onverwacht bleek Job bij zijn geboorte een zeldzame chromosoomafwijking te hebben.

Bijzonder leven

In haar columns schreef ze over zijn bijzondere leven. Over grote zorgen en uitgegumde verwachtingen. Maar ook over hoe fijn het was om in tijden van crisis bij hem te schuilen.

Op zaterdag 4 juni komt Annemarie Haverkamp over dit bijzondere boek vertellen bij de Nijmeegse boekhandel Dekker vd Vegt. Ze wordt geïnterviewd door Thomas Verbogt, schrijver en ook columnist van De Gelderlander. Aanvang 16.00 uur, de toegang is gratis. Graag aanmelden via info@dekkervdvegt.nl of 024-3020130.

Op zaterdag 4 juni verschijnt in het zaterdagmagazine van De Gelderlander een interview met Annemarie Haverkamp.