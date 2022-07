Ans krijgt de zegen in Mook: God en haar Gé lopen met haar mee

,,Mevrouw, mag ik u de zegen geven?” Pastoor Theo Miedema van Mook vraagt het buiten aan iedereen die zijn kerkje uit komt lopen. Een uitnodigend spandoek leidt Vierdaagselopers naar de ingang van het Godshuis pal aan de route, en het is er een komen en gaan van wandelaars die even rust en contemplatie zoeken. Je merkt er even niks van de militaire band die even verderop tettert, of Sieneke die uit de boksen schettert.