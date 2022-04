Antoon en Flemming, maar ook BZB en Dirty Daddies tijdens Vierdaagsefeesten

Met meer dan duizend acts in zeven dagen tijd trekt de Vierdaagsefeesten de laatste jaren zo'n 1,5 miljoen bezoekers naar de Waalstad. Vanwege de coronapandemie stond het grootste evenement van het land de afgelopen twee jaar in de pauzestand, maar deze zomer kan er weer volop worden genoten van muziek, cultuur en lekker eten.



Hitkanon

In maart maakte de organisatie achter de feesten bekend dat onder anderen Mart Hoogkamer en Kris Kross Amsterdam van de partij zijn. Samen met de opkomende Flemming en Top 40-hitkanon Antoon staan zij garant voor de komst van vele jonge fans. Wie van een uitbundig feestje houdt, komt met acts als BZB en The Dirty Daddies volop aan zijn trekken. Liefhebbers van een goede luistersong kunnen genieten van bijvoorbeeld Tim Knol en Michael Prins.



Een bijzondere naam in de line-up van het Valkhoffestival is die van Alina Pash, de geplande Eurovisie Songfestivaldeelneemster namens Oekraïne. Na een vooroorlogse rel over een reis naar de Krim, ze zou een vals document hebben gebruikt, trok ze zich terug voor het festival. Pash’ teksten zijn verpakt in een mix van rap en folkmuziek en staan voor het recht van Oekraïne op zelfbeschikking en een eigen identiteit.