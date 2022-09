APN in Nijmegen-West mag weer ‘stink-asfalt’ maken: ‘Zitten we straks weer in die geur? Ik houd mijn hart vast’

Pillen gevonden in Nijmeegse jeugdgevan­ge­nis; verdachte is vermoede­lijk medewerker van Hunnerberg

NIJMEGEN - De politie heeft een verdachte aangehouden na de vondst van pillen in de Nijmeegse jeugdgevangenis De Hunnerberg. Het gaat vermoedelijk om drugs. Ingewijden stellen dat de verdachte een medewerker van de instelling is, die de pillen aan gedetineerden had willen geven.

31 augustus