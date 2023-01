Arnhems bekendste chocoladezaak is te koop • CDA’er die pony achterliet mag raadslid blijven

HYPOTHEEKSTRESS VOOR OUD-STUDENTEN | Los je je studielening af in 15 jaar of in 35 jaar tijd? Overheidsdienst DUO bepaalde dat studenten die keuze pas twee jaar na hun afstuderen kunnen maken. De meeste banken weigeren ze daarom een hypotheek.



WOONTOREN IN DOETINCHEM | Er ligt een plan voor de bouw van een woontoren van 35 meter hoog en elf etages tussen het station en de Terborgseweg in Doetinchem. ,,Bovenin heb je straks het mooiste uitzicht over Doetinchem.” Lees meer.



DRUGS EN DRANK IN HET SPEL BIJ AANRIJDING OP SNELWEG | De snelweg A15 tussen Andelst en Dodewaard is vanochtend urenlang afgesloten geweest na een zware aanrijding. Daarbij waren drie auto’s betrokken en vielen meerdere gewonden. De politie hield één man aan en is op zoek naar een betrokkene die er in beschonken toestand vandoor is gegaan.

TE KOOP: FAMEUZE CHOCOLATERIE | De gerenommeerde chocolaterie Mousset, met vestigingen in de Koningstraat en Winkelcentrum Kronenburg, staat te koop. De gebroeders Theo (61) en Martin (56) Gerrits hopen een overnamekandidaat te vinden die met net zoveel passie als zij de winkels willen voortzetten.



NEC IN ZEE MET GOKBEDRIJF | NEC kondigde donderdag trots een sponsorovereenkomst met gokbedrijf Unibet aan. De deal loopt tot 2025 en levert de Nijmeegse club ‘tonnen’ op. En kritiek, van de eigen achterban. Want hoe is dit te rijmen met alle maatschappelijke activiteiten van de club?



EINDE VAN KNUSSE RETROSAUNA | Met woorden als ‘ons saunaatje’, ‘die heerlijk kneuterige sauna met dat fijne personeel’, en ‘knusse retrosauna’, reageren gasten op het nieuws dat de Sauna & Beauty De Thermen in Nijmegen moet sluiten. Hoe komt het dat de geliefde sauna het toch niet heeft gered? Lees meer en bekijk de video:

PAULA’S HOND SLIKT TAMPONS IN | ,,Dit is echt een heel smakelijk verhaal”, vertelde Paula Flierman uit Sint Anthonis vrijdagochtend met de nodige zelfspot. Op de landelijke radio nog wel. Haar bordercollie Beird had drie tampons opgegeten. Omdat die vastzaten in de buik van de hond, was een operatie nodig. Een duur grapje, maar gelukkig was daar Radio 538. Lees verder.

‘BOUWPAKKETHUIS’ NU MUSEUMSTUK | De PéGé-woning, het ‘bouwpakkethuis’ uit Wijchen dat het antwoord was op de naoorlogse woningnood, krijgt een plek in het Nederlands Openluchtmuseum. Het huis, dat in enkele weken gebouwd werd, was destijds een sensatie.

BROOKE SHIELDS VERTELT OVER MISBRUIK | De Amerikaanse actrice Brooke Shields (57) is in het begin van haar carrière verkracht. Dat vertelt ze voor het eerst in Pretty Baby, een documentaire over haar leven als actrice en model. ,,Het was als een gevecht”, vertelt ze onder meer.

CDA’ER DIE PONY ACHTERLIET MAG RAADSLID BLIJVEN | Het achterlaten van een pony op een terras van een café in Den Bosch door onder anderen CDA-raadslid Sjors Pardoel, heeft geen gevolgen voor zijn positie als raadslid. Dat heeft de CDA-fractie van Maasdriel zaterdag bekendgemaakt in een verklaring.

VROUW (66) UIT DORDRECHT OVERLEDEN NA SCHIETPARTIJ ZWIJNDRECHT | De moeder en dochter die vanmiddag op klaarlichte dag neergeschoten werden bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht zijn een 66-jarige inwoonster van Dordrecht en een 38-jarige vrouw uit Rotterdam. De moeder overleed, de dochter raakte zwaargewond. Dat meldt de politie. De dader wist weg te komen.

DIT APPARAAT MOET ‘MARTELWERKTUIG MAMMOGAAF’ DOEN VERGETEN | Meer dan 61.000 vrouwen hebben inmiddels de onlinepetitie getekend voor overstap naar een minder pijnlijke methodieken voor borstkankeronderzoek. Teledyne DALSA in Enschede en Eindhoven werkt aan zo’n vrouwvriendelijke mammograaf.

MARCO’S OUDERS WERDEN OP GRUWELIJKE WIJZE VERMOORD | Een klusjesman brengt in mei 1999 twee Nederlandse echtparen om het leven in een Frans vakantiehuis. Voor het eerst vertelt Marco van Hulst uit Oss over die moord op zijn ouders en oom en tante. ,,De dader is als een beest tekeer gegaan. De gruwelijke beelden heb ik voor mezelf weggedrukt.”

BRANDWEER REDT KAT BIJ WONINGBRAND IN TIEL | Bij een woningbrand aan de Roos Vosstraat in Tiel heeft de brandweer zaterdagmiddag een kat gered. Naast het huisdier was niemand in de woning aanwezig.

