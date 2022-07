Arrestatieteam houdt verwarde man aan in metershoge hijskraan in Nijmegen

MET VIDEONIJMEGEN - Hulpdiensten zijn in de nacht van zaterdag op zondag uren bezig geweest met een verwarde man in een hijskraan. Uiteindelijk moest een speciaal arrestatieteam in actie komen om de man naar beneden te krijgen.

De man klom vrijdagavond rond 21.30 uur in de kraan op de Waalhaven in Nijmegen. In eerste instantie probeerden hulpverleners de man uit de kraan te praten, maar zonder succes. De man zat vrij hoog in de kraan, daardoor was hij niet makkelijk te bereiken. Omdat de hulpverners vreesden dat de man zou kunnen vallen, werd het arrestatieteam opgeroepen. Onderhandelaars spraken meerdere keren met de man. Er stonden medewerkers van de traumahelikopter klaar, mocht de man naar beneden vallen.

Volledig scherm Leden van het arrestatieteam benaderen de man met getrokken taser. Ze worden geassisteerd met behulp van een hoogwerker. © John Beckmann / Persbureau Heitink

Ook werd een speciale ploeg van de brandweer opgeroepen, een ploeg die is gespecialiseerd in reddingen op hoogte uit. De man bleef urenlang in de kraan zitten en verplaatste zich soms een paar meter naar beneden, soms helemaal omhoog. Om ongeveer 3uur ‘s ochtends heeft de brandweer twee reddingskussens opgeblazen, die direct onder de kraan werden geplaatst.

Arrestatieteam in actie

Kort daarna gingen leden van het arrestatieteam de kraan in, ondersteund door collega's in een hoogwerker van de brandweer. Ze wisten de man in de kraan te overmeesteren, waarna hij met de hoogwerker naar beneden werd gebracht.

De man is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar raakte niet gewond bij de actie. Wel is hij op de brancard gefixeerd in met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of de man onder invloed verkeerde van verdovende middelen.

Volledig scherm Een verwarde man klom in een hijskraan op de Waalhaven in Nijmegen. Leden van het arrestatieteam moesten in actie komen om te man naar beneden te krijgen. © John Beckmann / Persbureau Heitink