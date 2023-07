Asfaltfabriek gaat wéér in de fout met te veel uitstoot: 10.000 euro boete bij volgende overtreding

MET VIDEO Omwonenden asfaltfa­briek weinig hoopvol na snoeihard rapport over APN: ‘Dit gaat niet helpen’

Het harde rapport over de vervuilende asfaltfabriek APN in Nijmegen, geeft omwonenden in Nijmegen-West weinig hoop. De buurt gelooft er niets van dat het rapport iets gaat veranderen, zegt Jan de Kanter, voorzitter van Dorpsbelang Hees. ,,Het vertrouwen is weg na al die jaren.”