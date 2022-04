Audi brandt uit op parkeerplaats in Groesbeek

De auto vatte rond 22.30 uur vlam; het vuur begon vermoedelijk onder de motorkap van de auto. De Groesbeekse brandweer was snel ter plaatse, maar toch ging de Audi in z'n geheel verloren. Het wrak zal door een bergingsbedrijf worden afgevoerd.



Of er sprake was van brandstichting, is niet bekend.