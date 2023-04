Auto belandt op zijkant bij kettingbotsing met vijf wagens: route van Arnhem naar Nijmegen dicht

'Vluchtelin­gen­hoofd­stad' Nijmegen krijgt er weer nieuwe bewoners bij: 'Je moet ze helpen’

Nijmegen krijgt er deze maand nog zo’n 1200 nieuwe bewoners bij: binnenkort start een nieuwe noodopvang - een kamp met units - die de Waalstad in elk geval tijdelijk even in verhouding tot vluchtelingenhoofdstad van Nederland maakt. En dan komt er nog veel meer opvang in de directe regio aan. Kan Nijmegen dat dragen?