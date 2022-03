Auto botst tegen verkeerslicht, rijdt door en vliegt in brand in Nijmegen

Lokaal gaat aan kop in Berg en Dal

GROESBEEK - De lokale partijen gaan momenteel aan kop in de gemeente Berg en Dal. In dorpshuis De Mallemolen in Groesbeek werd even na half 10 de uitslag bekend gemaakt van de eerste twee dagen van de verkiezingen en de beide lokale fracties behaalden samen 54 procent van de stemmen.

16 maart