Autobedrijf Müskens in Groesbeek stopt er na 77 jaar mee

Eigenaar Jacques Müskens (69) heeft in zijn zoons geen opvolgers gevonden voor het bedrijf en trekt nu de stekker eruit. De zeven mensen werkzaam bij het bedrijf, dat opereert onder de naam VETOS, hebben inmiddels allemaal elders emplooi gevonden. De showroom en werkplaats zijn aan een andere ondernemer verkocht, meldt Müskens.

Smederij

Het familiebedrijf van Müskens startte in 1945 in de Groesbeekse Bosstraat, waar vader Jan Müskens een smederij en handel in tractoren begon. Begin jaren 50 kwam daar de reparatie van merken als Morris, Vauxhall en later ook Opel bij.

Tussen 1958 en 2005 was het bedrijf gevestigd aan de Kerkstraat. In 1971 werd Müskens Toyotadealer, later kwam daar het dealerschap van het inmiddels uit de productie genomen Daihatsu bij.

De verkoop van nieuwe auto’s is inmiddels stilgelegd. Volgende week zaterdag is er in het bedrijf een afscheidsreceptie.