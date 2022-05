Autobrand bij autosloperij in Nijmegen

Column Marcel Rözer Wat heeft Hans uit Groesbeek te maken met de grote wereld, met Poetin en met de oorlogsdo­den die we vandaag herdenken?

Wat heeft Hans uit Groesbeek te maken met de grote wereld, met Poetin en met de oorlogsdoden die we vandaag herdenken. Nou, veel meer dan u denkt. Hans floot afgelopen zaterdag de topper tussen twee kampioenskandidaten in de zoveelste klasse van de KNVB. Twee keer elf jonge en al iets oudere mannen, het ene team in geelzwart, het andere in roodzwart.

4 mei