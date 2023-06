Autodieven, die daders vergismoord Beuningen hielpen, staan voor de rechter

Te moeilijke brief in de bus? Stuur 'm terug met een sticker erop

Een ingewikkelde brief op de deurmat vol lange zinnen en onduidelijke taal? Met een speciale sticker is’ ie straks misschien terug te sturen in Nijmegen. ‘Deze brief is te ingewikkeld voor mij. Stuur een versie in makkelijke taal’, staat op de plakkers.