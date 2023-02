AWC blameert zich in beker, Juliana wel door

Slot Doddendael op een na populair­ste trouwloca­tie van Nederland: ‘Opboksen tegen reuzen in het westen’

Slot Doddendael in Ewijk is de een na populairste trouwlocatie in Nederland. Bruidsparen doen er op de site toptrouwlocaties.nl massaal navraag naar. Het kasteeltje van Willem en Fabiënne ’t Hooft-Braam staat in Gelderland bovenaan. ,,Het is toch een kroon op je werk.”