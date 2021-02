Baby Jitske ligt in regen van glas nadat ruit sneuvelt door bierfles

Een klein protest op het gesloten rolluik van deze Maldense modezaak: ‘Ik slaap heel slecht’

19 februari MALDEN - Klanten klampen hen geregeld aan. Of ze even mogen binnenkomen, al is het maar voor een praatje en een kopje koffie. En hoe leuk het is dat de beide modeonderneemsters op hun Facebookpagina nog steeds vrolijk hun producten showen, met zichzelf als mannequin. ,,Daar worden ze dan vrolijk van, zeggen ze”, zegt Nicole Kersten, met Marlies Schumans het gezicht van LEV Mode in het winkelcentrum van Malden. ,,Kun je nagaan hoe sneu we met zijn allen zijn geworden in coronatijd.”