Badmintonnen en klaverjassen voor een nieuwe cao

Chipprodu­cent NXP verkoopt voor 165 miljoen dollar audiotak aan Chinezen

NIJMEGEN - Chipproducent NXP verkoopt een bedrijfsonderdeel aan het Chinese Goodix. Het gaat om de spraak- en audiotak waarvoor de Chinezen 165 miljoen dollar betalen. Bij deze NXP-divisie werken wereldwijd in totaal ruim honderd mensen. In Nederland gaat het om 43 mensen, waarvan 4 in Eindhoven en 39 in Nijmegen. Hier is de grootste afdeling gevestigd.

16 augustus