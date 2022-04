Bakker Oomen bakt nog tweehonderd broodhaantjes voor Palmpasen: ‘Voordat de haan gekraaid heeft...’

Artistieke struisvo­gel­ei­e­ren in culturele broed­plaats Hubert: 32 kunste­naars doen mee aan ‘Eggshibi­ti­on’

NIJMEGEN - 32 struisvogeleieren, beschilderd door 32 kunstenaars. Die zijn dit weekeinde te zien in culturele broedplaats Hubert in Nijmegen. Een initiatief van brouwerij ’t IJ, die de eieren in de aanloop naar Pasen op twee plekken in het land tentoonstelt.

10:03