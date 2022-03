Bankje onthuld voor erelid Frans Kapteijns van de Bosbesjes en zijn vrouw Lies, die daags na elkaar overleden

Uitbraak buikgriep bij Oekraïense vluchtelin­gen in Jan Massinkhal

NIJMEGEN - Onder de Oekraïense vluchtelingen die momenteel verblijven in de Jan Massinkhal in Nijmegen is buikgriep uitgebroken. 20 tot 25 Oekraïners verblijven en eten daarom nu apart van de anderen op de noodopvanglocatie, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

