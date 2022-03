Bebouwing op de Beekse stuwwal; heiligschennis of niet?

Blijft het torentje van de Refter alleenheerser?

Vandaag fiets ik er via de Van Randwijckweg in Berg en Dal overheen naar Beek. Daarna verder, door Ubbergen, de Ooijpolder in. Vanaf hier zie je op het torentje van de klassieke Refter na nergens bebouwing wanneer je naar de heuvel kijkt. Of dat zo blijft is de vraag, want de rijken der regio staan te trappelen om hier villa’s uit de grond te stampen of te vergroten.