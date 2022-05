Bedrijventerrein Nijmegen-West toont zich van zijn charmante kant: ‘Ik ben aangenaam verrast’

Terwijl om de hoek APN druk was met het produceren van speciaal, slijtvast asfalt voor verkeersknooppunt Velperbroek in Arnhem , was het achter de Anac bij Planet Awesome feest, met foodtrucks, kindervermaak en muziek. Marcel van Lieshout van TPN-West nodigde alle buurtbewoners uit voor de open dag. Om ze kennis te laten maken met wat er allemaal in hun achtertuin gebeurt. ,,8.000 adressen om ons terrein heen.”

‘TPN-West mag blijven’

Vooral de boottocht met gids door de binnenhaven was populair. Bezoekers werden met een touringcar naar de opstapplaats gebracht. Ook Hans Janssen uit Weurt haalde er een kaartje voor.



,,Je ziet het terrein anders nooit vanaf het water.” Janssen is een van de mensen die deelnemen aan het zeven wijken overleg. Bewoners in Nijmegen-West en Weurt die met de gemeente overleggen over de overlast van APN. ,,Een negatieve kant van TPN-West. Hier zie je ook eens de positieve kant. Ik ben aangenaam verrast wat er allemaal nog meer zit.”



Een klein rondje langs enkele bezoekers leert dat Janssen niet de enige is die er zo over denkt. Het bedrijventerrein mag wat hem betreft gewoon blijven. ,,APN is een uitzondering.”



Grote afwezige tijdens de eerste open dag van TPN-West: APN.