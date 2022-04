Beekse oud-hotelier Rob Jansen (97) overleden: de man die pillen haalde voor Hermann Göring

Rob Jansen was de vijfde generatie die het bekende hotel aan de Rijksstraatweg in Beek bestierde. Zijn oudste zoon, ook Rob Jansen, kwam in 1976 in de zaak en nam in 1980 het roer over van zijn vader. Zijn jongste zoon Marco runde jarenlang de Hubertushal (tennishal) even verderop aan de Rijksstraatweg.