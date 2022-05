Bekijk hier (en stem op) de architectonische hoogstandjes van Nijmegen

ArchitectuurprijsNIJMEGEN - Architectonische parels met een voorbeeldfunctie in de stedenbouwkundige ontwikkeling van Nijmegen, waarvan sommige prachtig ingebed in de omgeving. Het Architectuurcentrum Nijmegen heeft de genomineerden bekendgemaakt voor de tweejaarlijkse Architectuur- en Duurzaamheidsprijs. Vanaf vandaag kan iedereen meestemmen voor de Publieksprijs.

Het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) besteedt met lezingen, excursies en debatten aandacht aan de architectuur en ruimtelijke ontwikkeling in de stad. Eens in de twee jaar verzamelt het centrum de meest bijzondere nieuwbouw- en renovatieprojecten in Nijmegen. Het ACN en de gemeente Nijmegen willen met de drie prijzen de kwaliteit van architectuur in de stad een impuls geven.

Van de 26 inzendingen dingen er nog negen mee naar de vakjuryprijs 2021. Het gaat om Koningsdaal Blok 1 en 2 (Waalkroon), De Achtertuin, Goethestraat Lent, Maria Montessorigebouw (Faculteit Sociale Wetenschappen RU), Ronald McDonald Huiskamer Nijmegen, Experience Center Radboudumc, Scholencampus Het Rijks en Jorismavo, Villa Sint Anna en A hidden house (zie hieronder een uitgebreidere toelichting).

Duurzaamheidsprijs

Goethestraat Lent, De Achtertuin en Maria Montessorigebouw, Faculteit Sociale Wetenschappen RU zijn naast de vakjuryprijs ook nog in de running voor de Duurzaamheidsprijs. Vierde kanshebber in deze categorie is Ecodorp Zuiderveld.

Benieuwd naar de architectonische parels van Nijmegen, die in de race zijn voor de vakjuryprijs? Bekijk ze hieronder:

Koningsdaal blok 1 en 2, KENK architecten

Architecten: KENK architecten BV

Opdrachtgever: BPD Koningsdaal is een prachtige nieuwe woonwijk aan de oevers van de Waal waar bewoners door de fijnzinnige en sociaal doordachte architectuur worden uitgenodigd om elkaar te ontmoeten. Uitgangspunt van de ontwerpopgave was het letterlijk en figuurlijk overbruggen van verschillen, door het verbinden van verschillende bewonersgroepen en uiteenlopende formele kenmerken in de omringende architectuur.

De Achtertuin - Boeijenjong Architecten

De Achtertuin. Locatie: Adres Winselingseweg 43

Architect: Ward Boeijen, Boeijenjong Architecten

Opdrachtgevers: Brent Roozendaal en Diede van Overbeek



Boeijenjong Architecten werd gevraagd een ontwerp te maken voor een tijdelijk horecapaviljoen op het NYMA terrein. Het betreft een placemaking project geïnitieerd door de mannen achter de festivals Drift en SMKMRKT. Het gebied is momenteel sterk in ontwikkeling en het doel van het project was om het terrein aantrekkelijker te maken en meer bekendheid te geven.

Goethestraat Lent – Atelier Herbestemming Locatie: Goethestraat 23

Architect: Koen Geraedts

Opdrachtgever: Petra Dieltjens Het idee van de opdrachtgever was om op de bestaande woning een extra woning te realiseren voor oma. De woning heeft een eigen trapopgang waar indien nodig in de toekomst een traplift aan bevestigd kan worden.

Ronald McDonald Huiskamer Nijmegen - EGM architecten

Ronald McDonald Huiskamer. Locatie: Geert Grooteplein Zuid 32

Architect: EGM architecten, Dordrecht

Opdrachtgever: Radboudumc, Nijmegen



De Ronald McDonald Huiskamer is een onderdeel van het Ronald McDonald Huis Nijmegen. Daar logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Amalia kinderziekenhuis. In de Huiskamer, ‘de Kiezel’, kunnen zieke kinderen en hun ouders zich terugtrekken voor rust en privacy. Even weg uit de ziekenhuissfeer in een comfortabele omgeving met geborgenheid.

Maria Montessorigebouw, Faculteit Sociale Wetenschappen RU - Inbo Locatie: Thomas van Aquinostraat 4

Architecten: Jeroen Simons, Wilco van Oosten, Maarten Hooijmeijer

Opdrachtgever: Universitair Vastgoedbedrijf, Radboud Universiteit Het Maria Montessorigebouw is een energieneutraal Gesamtkunstwerk, dat als een paviljoen ingebed staat in haar groene omgeving. Het ontwerp voor de Faculteit Sociale Wetenschappen maakt van de zuidelijke campus weer een aantrekkelijk park.

Experience center Radboudumc.

Experience Center Radboudumc

Locatie: Geert Grooteplein 15

Opdrachtgever: Radboudumc, Nijmegen

Architect: EGM architecten, Dordrecht

In Nijmegen is een bruisende plek ontstaan voor onderzoekers, studenten, congresbezoekers en medewerkers van Radboudumc. Op innovatieve wijze is onbenutte buitenruimte, samen met de renovatie van het bestaande gebouw, getransformeerd naar het visitekaartje voor het academische centrum. Op een centrale plek op de nieuwe campus is dit dé ontmoetingsplek geworden voor leren, innoveren en verbinden.

Scholencampus Het Rijks en Jorismavo. Locaties: Het Rijks, Goffertweg 20 / Jorismavo, Ploegstraat 16

Opdrachtgever: Scholengroep Rijk van Nijmegen

Architect: Mecanoo architecten Het Rijks: Het bestaande schoolgebouw, uit 1955, naar ontwerp van C. Pouderoyen is getransformeerd tot een open, groene en uitnodigende scholencampus met twee zelfstandige middelbare scholen met gedeelde sportvoorzieningen. De toepassing van de repeterende verticale houten gevelbekleding verbindt de drie gebouwen, met een verschillende bouwgeschiedenis, tot een uniek ensemble. Jorismavo: De Jorismavo is een nieuwbouw schoolgebouw met compacte opzet, aansluitend op het kleinschalige karakter van het onderwijssysteem. De onderwijsruimten zijn rondom een centrale kern van verspringende vides georganiseerd, die openheid en ontmoeting stimuleren, maar biedt daarnaast ook werkplekken voor samenwerken en concentratie.

Villa Sint Anna.

Villa Sint Anna

Locatie: Sint Annastraat 397

Opdrachtgever: privaat

Architect: studio Prototype

Het plot aan de Sint Annastraat is opgedeeld en was onderdeel van een landgoed dat in eigendom was van de familie Vroom. Studio PROTOTYPE ontwierp een-laags volume, welke volledig is georiënteerd op het groen en dienst staat van het landschap. Hoge monumentale bomen vormen een mooi contrast met het lichte horizontale volume. Deze villa is te gast in het landschap en stelt zich bescheiden op naar de prominente entreelaan van Nijmegen.

A hidden house Locatie: Nijmegen

Opdrachtgever: privaat

Architect: Maarten Engel In de bosrijke omgeving van Nijmegen ligt een prachtig verscholen perceel, vrijwel niet zichtbaar vanaf de straat. Een ideale plek om te wonen. Eind 2016 werd Engel Architecten benaderd door de eigenaar, een jong gezin uit Nijmegen, met de vraag hier hun droomhuis te ontwerpen. Het moest een modern huis worden maar wel een met een warme uitstraling. Het zou relatief groot worden maar bescheiden aanvoelen.