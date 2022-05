Ben (65) vermaakt met zijn muziek elke week de bewoners van Groesbeeks park Mariendaal

In de zomer zit Bussing met zijn felbegeerde keyboard Roland E-16 iedere zaterdagmiddag aan de achterkant van zijn woning aan de Hoflaan 16 met zicht op het Mariendaalpark muziek te maken. Het merendeel van de liedjes zijn van The Sunstreams en The Moonligts. Ook nummers van Helen Liebers kent Bussing uit zijn hoofd.

Zelf zingt hij tijdens het spelen op zijn keyboard uit volle borst mee. Zijn grote voorbeeld was en is nog steeds Wim de Bul. Na Wims dood wordt Bussing nu vooral op de Stekkenberg – waar Ben kind in huis is – Ben de Bul genoemd. Daar geniet hij van.

Keyboard

,,Ik mocht vaak mee als De Bullen elders in het land moesten optreden en dan verzorgde ik ook de nodige hand- en spandiensten.” Dat weet Ben zich nog tot de dag van vandaag te herinneren. ,,Mijn keyboard , met versterker en echo, zou ik niet meer kunnen missen", zegt Ben. Wat dat betreft kunnen de bewoners van de Hoflaan en van park Mariendaal voorlopig blijven genieten van de muziek van Ben op de zaterdagmiddag.

Ben is 65 jaar en is al bijna 50 jaar bij Pluryn in Groesbeek actief. Ook bij voetbalclub Germania is Ben niet meer weg te denken Met een karretje haalt Bussing al vele jaren oud papier op.